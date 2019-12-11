"Аталанта" установила рекорд Лиги Чемпионов

Итальянская "Аталанта" стала первым клубом в истории, который сумел выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, стартовав в группе с трех поражений.

"Аталанта" крайне неудачно начала групповой этап, проиграв загребскому "Динамо" (0:4), "Шахтеру" (1:2) и "Манчестер Сити" (1:5). Впрочем, во втором круге итальянцы набрали семь очков, обыграв "Динамо" (2:0) и "Шахтер" (3:0), а также сыграв вничью с "Манчестер Сити" (1:1).

Похожее достижение удалось покорить "Ньюкаслу" в сезоне-2002/03. Но в том сезоне английский клуб вышел во второй групповой этап.

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