"Аталанта" в гостях нанесла разгромное поражение "Беневенто"

В матче 33-го тура итальянской Серии А "Аталанта" из Бергамо в гостях нанесла разгромное поражение "Беневенто".

"Беневенто" - "Аталанта" - 0:3

Голы: Фройлер, 21 - 0:1, Муса, 49 - 0:2, Гомес, 67 - 0:3.

"Беневенто": Пуджони, Джимсити, Биллонг (Санья, 53), Тоска, Венути, Виола, Дель Пинто, Ломбарди (Джуричич, 53), Бриньола, Париджини (Йемелло, 68), Диабате.

"Аталанта": Бериша, Манчини (Кастань, 46), Кальдара, Мазьелло, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте, Петанья (Муса, 46), Гомес (Бастони, 89).

Нереализованный пенальти: Де Рон, 66.

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