"Аталанта" в гостях нанесла разгромное поражение "Беневенто"

Теги аталантабеневенто

"Аталанта" в гостях нанесла разгромное поражение "Беневенто"В матче 33-го тура итальянской Серии А "Аталанта" из Бергамо в гостях нанесла разгромное поражение "Беневенто".

"Беневенто" - "Аталанта" - 0:3

Голы: Фройлер, 21 - 0:1, Муса, 49 - 0:2, Гомес, 67 - 0:3.

"Беневенто": Пуджони, Джимсити, Биллонг (Санья, 53), Тоска, Венути, Виола, Дель Пинто, Ломбарди (Джуричич, 53), Бриньола, Париджини (Йемелло, 68), Диабате.

"Аталанта": Бериша, Манчини (Кастань, 46), Кальдара, Мазьелло, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте, Петанья (Муса, 46), Гомес (Бастони, 89).

Нереализованный пенальти: Де Рон, 66.

Не пропустите: курский "Авангард" стал первым финалистом кубка России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 33 64
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 33 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 33 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 33 34
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 33 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов