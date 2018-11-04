"Аталанта" в гостях обыграла "Болонью"

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"Аталанта" в гостях обыграла "Болонью"

"Аталанта" в  гостях обыграла "Болонью". Решающий гол забил Дуван Сапата.

"Болонья" - "Аталанта" - 1:2.

Голы: Мбай, 3 - 1:0, Манчини, 57 - 1:1, Сапата, 70 - 1:2. 

"Болонья": Скорупски, Мбай, Гонсалес, Калабрези, Хеландер, Джемаили (Поли, 64), Пульгар, Сванберг (Дестро, 83), Паласио, Сантандер, Крейчи (Орсолини, 73).

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Манчини, Иличич (Пашалич, 82), де Рон, Фройлер, Гомес (Ригони, 88), Барроу (Сапата, 4).

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