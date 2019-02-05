"Аталанта" в гостях обыграла "Кальяри" и подобралась к зоне ЛЧ (видео голов)
"Аталанта" в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграла в гостях "Кальяри".
Единственный гол забил 25-летний нидерландский футболист Хатебур.
"Кальяри" - "Аталанта" - 0:1.
Гол: Хатебур, 50 - 0:1.
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Романья, Чеппителли, Фараго, Чигарини (С.Теро, 65), Бирса (Жоау Педру, 14), Падоин (Пеллегрини, 73), Ионицэ, Дейола, Паволетти.
"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Иличич, 61), Сапата.
"Аталанта" с 35 очками расположилась на 5 месте, догнав "Рому" и "Лацио".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Рома
|22
|35
|6
|Лацио
|22
|35
|7
|Сампдория
|22
|33
|8
|Аталанта
|21
|32
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|21
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9