"Аталанта" в гостях обыграла "Кальяри" и подобралась к зоне ЛЧ (видео голов)

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"Аталанта" в гостях обыграла "Кальяри" и подобралась к зоне ЛЧ (видео голов)

"Аталанта" в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграла в гостях "Кальяри".

Единственный гол забил 25-летний нидерландский футболист Хатебур.

"Кальяри" - "Аталанта" - 0:1.

Гол: Хатебур, 50 - 0:1.

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Романья, Чеппителли, Фараго, Чигарини (С.Теро, 65), Бирса (Жоау Педру, 14), Падоин (Пеллегрини, 73), Ионицэ, Дейола, Паволетти.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Иличич, 61), Сапата.

"Аталанта" с  35 очками расположилась на 5 месте, догнав "Рому" и "Лацио". 

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