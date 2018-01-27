"Аталанта" в гостях разгромила "Сассуоло"
В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде одержала разгромную победу над "Сассуоло" со счётом 3:0.
"Сассуоло" – "Аталанта" - 0:3
Голы: Масьелло, 30 - 0:1, Кристанте, 83 - 0:2, Фройлер, 86 - 0:3.
"Сассуоло": Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Рагуза, 76), Маньянелли, Берарди, Миссироли, Политано (Скамакка, 90), Фальчинелли (Матри, 55).
"Аталанта": Голлини, Масьелло, Паломино, Кастань, Толои, Кристанте (Манчини, 90), Фройлер, Иличич, де Рон, Госенс (Хатебур, 73), Корнелиус (Петанья, 60).
Удаление: Гольданига (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|56
|2
|Наполи
|21
|54
|3
|Лацио
|21
|46
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|21
|41
|6
|Сампдория
|21
|34
|7
|Аталанта
|22
|33
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Удинезе
|21
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7