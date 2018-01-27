"Аталанта" в гостях разгромила "Сассуоло"

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"Аталанта" в гостях разгромила "Сассуоло"

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде одержала разгромную победу над "Сассуоло" со счётом 3:0.

"Сассуоло" – "Аталанта" - 0:3

Голы: Масьелло, 30 - 0:1, Кристанте, 83 - 0:2, Фройлер, 86 - 0:3.

"Сассуоло": Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Рагуза, 76), Маньянелли, Берарди, Миссироли, Политано (Скамакка, 90), Фальчинелли (Матри, 55).

"Аталанта": Голлини, Масьелло, Паломино, Кастань, Толои, Кристанте (Манчини, 90), Фройлер, Иличич, де Рон, Госенс (Хатебур, 73), Корнелиус (Петанья, 60).

Удаление: Гольданига (90).

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