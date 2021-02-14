"Аталанта" в гостях в концовке дожала "Кальяри". Миранчук отдал голевую передачу

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"Аталанта" в гостях в концовке дожала "Кальяри". Миранчук отдал голевую передачуЗавершился матч в рамках 22 тура Серии А. "Кальяри" принимал дома "Аталанту" и уступил 0:1. Россиянин Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и отыграл весь второй тайм, заменив Пашалича. Именно он отдал голевую передачу на Луис Муриеля, который установил итоговый счет. Благодаря этой победе "бергамаски" набрали 40 очков и занимают 7 место в турнирной таблице. Хозяева находятся в "зоне вылета", имея в активе 15 баллов и 18 место в Серии А.

"Кальяри" - "Аталанта" 0:1 (0:0)

Гол: Муриэль, 90 - 0:1

"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Валюкевич (Черри, 90), Ругани, Ликояннис, Жоао Педро, Нандес, Наингголан (Данкан, 79), Марин (Дейола, 86), Годин, Симеоне (Паволетти, 79).

"Аталанта": Спортьелло, Гимшити, Паломино, Ромеро, Гозенс, Фройлер, Пессина (де Рон, 46), Иличич (Муриэль, 69), Пашалич (Миранчук, 46), Шутало (Мэле, 62), Сапата (Малиновский, 85).

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