"Аталанта" в меньшинстве проиграла "Кальяри" в Серии А
В матче 11-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле проиграла "Кальяри" со счетом 0:2. Гости открыли счет на 32-й минуте благодаря автоголу Марио Пашалича. Через несколько минут клуб из Бергамо остался вдесятером из-за удаления Иличича. Во 2-м тайме победу гостей закрепил Олива.
"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. "Кальяри" находится на пятой позиции, имея в активе столько же очков.
"Аталанта" – "Кальяри" - 0:2 (0:1)
Голы: Пашалич, 32 (автогол), Олива, 58 - 0:2
"Аталанта": Голлини, Госенс (Хатебур, 46), Толои, Гимшити, Кастань, Иличич, Пашалич, Гомес (Малиновский, 46), Фройлер, Паломино, Муриэль (Барроу, 78).
Удаление: Иличич (39).
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|Команда
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|11
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|11
|22
|4
|Аталанта
|10
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|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Кальяри
|10
|18
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Болонья
|11
|12
|13
|Торино
|11
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5