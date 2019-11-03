"Аталанта" в меньшинстве проиграла "Кальяри" в Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле проиграла "Кальяри" со счетом 0:2. Гости открыли счет на 32-й минуте благодаря автоголу Марио Пашалича. Через несколько минут клуб из Бергамо остался вдесятером из-за удаления Иличича. Во 2-м тайме победу гостей закрепил Олива.

"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. "Кальяри" находится на пятой позиции, имея в активе столько же очков.

"Аталанта" – "Кальяри" - 0:2 (0:1)

Голы: Пашалич, 32 (автогол), Олива, 58 - 0:2

"Аталанта": Голлини, Госенс (Хатебур, 46), Толои, Гимшити, Кастань, Иличич, Пашалич, Гомес (Малиновский, 46), Фройлер, Паломино, Муриэль (Барроу, 78).

Удаление: Иличич (39).

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