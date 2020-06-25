"Аталанта" в результативном поединке обыграла "Лацио", "Рома" одержала победу над "Сампдорией"

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"Аталанта" в результативном поединке обыграла "Лацио", "Рома" одержала победу над "Сампдорией"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Лацио" уступил "Аталанте", а "Рома" оказалась сильнее "Сампдории".

"Лацио" все еще занимает второе место, однако теперь отставание от "Ювентуса" составляет 4 очка. "Аталанта" идет четвертой, а "Рома" - пятой.

"Рома" - "Сампдория" 2:1

Голы: Габбьядини, 11 - 0:1, Джеко, 64 - 1:1, Джеко, 85 - 2:1

"Рома": Миранте, Рожер, Смоллинг, Бруно Перес (Дзаппакоста, 61), Коларов, Верету, Мхитарян (Калинич, 85), Пасторе (Пеллегрини, 61), Диавара (Кристанте, 60), Карлес Перес (Ундер, 72), Джеко.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Йосида, Депаоли, Экдаль, Янкто (Лерис, 63), Торсбю, Линетти (Рамирес, 70), Ауджелло (Мурру, 81), Габбьядини (Бонаццоли, 63).


"Аталанта" - "Лацио" 3:2

Голы: де Рон (аг), 5 - 0:1, Милинкович-Савич, 11 - 0:2, Госенс, 38 - 1:2, Малиновский, 66 - 2:2, Паломино, 80 - 3:2

"Аталанта": Голлини, Госенс (Кастань, 70), Гимшити, Паломино, Хатебур, де Рон, Малиновский (Иличич, 77), Гомес, Фройлер, Толои, Сапата (Муриэль, 70).

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Раду (Баштуш, 77), Ачерби, Лаццари, Катальди (Пароло, 60), Луис Альберто (Андерсон, 77), Корреа (Кайседо, 55), Милинкович-Савич, Хони Родригес (Лукаку, 76), Иммобиле.

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