"Аталанта" в родных стенах разгромила "Парму"

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"Аталанта" в родных стенах разгромила "Парму"

В рамках десятого тура итальянской Серии А "Аталанта" на своём поле одержала разгромную победу над "Пармой" со счётом 3:0. 

"Аталанта" – "Парма" - 3:0

Голы: Гальоло, 55 (автогол) - 1:0, Паломино, 72 - 2:0, Манчини, 80 - 3:0.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Манчини, Госенс, Толои, Гомес (Ригони, 83), де Рон, Иличич, Фройлер (Пашалич, 84), Хатебур, Барроу (Сапата, 65).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Барилла (Чичиретти, 75), Штулац (Скоццарелла, 81), Силигарди (Ди Гаудио, 68), Ригони, Жервиньо, Чераволо.

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