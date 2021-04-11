"Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину"

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"Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину"Фото: Твиттер @acffiorentina
Во Флоренции завершилась встреча 30 тура итальянской Серии А. "Фиорентина" принимала на своем поле "Аталанту" и уступила в невероятном по накалу матче со счетом 2:3. Первый тайм прошел полностью под диктовку гостей. Дублем отметился Дуван Сапата, которому дважды ассистировал Руслан Малиновский. Казалось, что уверенная клуба из Бергамо станет препятствием для "фиалок" в сегодняшней игре. Однако форвард хозяев Душан Влахович был иного мнения и к середине второго тайма за 9 минут смог сравнять счет. Однако почти сразу гости заработали пенальти, который уверенно реализовал Иличич. Этот гол и стал последним в матче. Уже под занавес встречи на поле появился россиянин Алексей Миранчук, но не смог увеличить преимущество своей команды.

Результат позволил "Аталанте" набрать 61 очко и подняться на 4 место в турнирной таблице. "Фиорентина" осталась на 15 строчке, имея в своем активе 30 баллов.

"Фиорентина" - "Аталанта" 2:3 (0:2)

Голы: Сапата, 13 - 0:1, Сапата, 40 - 0:2, Влахович, 57 - 1:2, Влахович, 66 - 2:2, Иличич, 70 (пенальти) - 2:3

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Мартинес (Венути, 77), Пеццелья, Бираги, Кастровилли (Эссерик, 71), Бонавентура (Кальехон, 77), Амрабат (Валеро, 71), Миленкович, Влахович, Куаме.

"Аталанта": Голлини, Толои, Паломино, Ромеро (Гимшити, 46), Гозенс, де Рон, Фройлер, Малиновский (Иличич, 64), Пашалич, Сапата (Миранчук, 87), Муриэль (Мэле, 63).

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