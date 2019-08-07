"Аталанта" ведёт переговоры с экс-защитником "Зенита"
"Аталанта" рассчитывает усилиться бывшим защитником "Фенербахче" Мартином Шкртелом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, бергамский клуб ведёт переговоры о сотрудничестве с 34-летним словаком, который сейчас является свободным агентом.
В "Аталанте" полагают, что опытный центрбек сможет усилить оборону команды в преддверии дебюта в Лиге Чемпионов.
Стоит отметить, что Шкртел до "Фенербахче" выступал за "Ливерпуль", "Зенит" и "Тренчин". Его рыночная стоимость - 1,7 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|2
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|38
|79
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|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17