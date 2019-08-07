"Аталанта" ведёт переговоры с экс-защитником "Зенита"

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"Аталанта" ведёт переговоры с экс-защитником "Зенита"

"Аталанта" рассчитывает усилиться бывшим защитником "Фенербахче" Мартином Шкртелом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, бергамский клуб ведёт переговоры о сотрудничестве с 34-летним словаком, который сейчас является свободным агентом.

В "Аталанте" полагают, что опытный центрбек сможет усилить оборону команды в преддверии дебюта в Лиге Чемпионов.

Стоит отметить, что Шкртел до "Фенербахче" выступал за "Ливерпуль", "Зенит" и "Тренчин". Его рыночная стоимость - 1,7 миллиона евро.

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