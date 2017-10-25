"Аталанта" – "Верона" - 3:0 (обзор)

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"Аталанта" – "Верона" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 10-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Вероной" (3:0).

Видео: "Аталанта" – "Верона".

 

Не пропустите: "Аталанта" разгромила "Верону". | http://soccernews.ru

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