"Аталанта" вступила в борьбу с "Шахтером" за Жереми Бога

Фото: инстаграм Бога/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "Аталанта", которая ищет замену Йосипу Иличичу, поборется с донецким "Шахтером" за игрока "Сассуоло" Жереми Бога.

По информации источника, Бога хочет видеть в донецком клубе Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что интерес к Бога также есть у "Ювентуса", "Наполи", "Лиона" и "Марселя".

Напомним, директор "Сассуоло" ранее сообщал, что клуб не продаст Бога дешевле 40 млн евро.

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