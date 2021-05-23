"Аталанта" вступила в борьбу с "Шахтером" за Жереми Бога
Фото: инстаграм Бога/Автор неизвестен
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "Аталанта", которая ищет замену Йосипу Иличичу, поборется с донецким "Шахтером" за игрока "Сассуоло" Жереми Бога.
По информации источника, Бога хочет видеть в донецком клубе Роберто Де Дзерби.
Отмечается, что интерес к Бога также есть у "Ювентуса", "Наполи", "Лиона" и "Марселя".
Напомним, директор "Сассуоло" ранее сообщал, что клуб не продаст Бога дешевле 40 млн евро.
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