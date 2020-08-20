"Аталанта" вступила в борьбу за форварда киевского "Динамо"

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"Аталанта" вступила в борьбу за форварда киевского "Динамо"

"Аталанта" проявляет интерес к нападающему киевского "Динамо" Владиславу Супряге, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игроком также интересуются "Кальяри", "Болонья", "Торино" и "Наполи".

Ранее сообщалось, что новый главный тренер киевлян Мирча Луческу сперва хочет ознакомиться с возможностями форварда.

В минувшем сезоне 20-летний Супряга выступал за "Днепр-1" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2023 года.

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