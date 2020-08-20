"Аталанта" вступила в борьбу за форварда киевского "Динамо"
"Аталанта" проявляет интерес к нападающему киевского "Динамо" Владиславу Супряге, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игроком также интересуются "Кальяри", "Болонья", "Торино" и "Наполи".
Ранее сообщалось, что новый главный тренер киевлян Мирча Луческу сперва хочет ознакомиться с возможностями форварда.
В минувшем сезоне 20-летний Супряга выступал за "Днепр-1" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Киевское "Динамо" близко к тому, чтобы купить первого новичка-легионера. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси прервал отпуск, чтобы встретиться с Куманом
-
Азмун установил рекорд "Зенита"
-
Куман попросил "Барселону" купить хавбека "Ливерпуля"
-
"Лион" не прошел в финал Лиги Чемпионов, но показал ПСЖ, как можно сдержать "Баварию"! Теперь главный матч будет интересней
-
"Ювентус" может подписать Луиса Суареса, но при одном условии
Лента новостей
-
Киевское "Динамо" совершило первый трансфер при Луческу
-
"Аталанта" вступила в борьбу за форварда киевского "Динамо"
-
"Атлетико" подписал хорватского вратаря
-
"Барселона" объявила о переходе молодого таланта
-
Яя Туре посоветовал "Манчестер Сити" уволить Гвардиолу
-
Эрик Абидаль высказался о своем уходе из "Барселоны"
-
"Валенсия" нацелилась на бразильца из "Манчестер Юнайтед"
-
Понтус Вернблум может вернуться в Россию
-
"Челси" может подписать легенду ПСЖ
-
Александр Алиев получил тренерскую лицензию
-
"Торино" договорился о переходе еще одного игрока "Милана"
-
Четыре игрока "Краснодара" попали в сборную 3 тура РПЛ от WhoScored
-
Нападающий "Наполи" заразился коронавирусом
-
2
Месси прервал отпуск, чтобы встретиться с Куманом
-
Сын Зидана закрутил роман с бывшей девушкой Асенсио
-
Сборная России поздравила Жиркова с днём рождения
-
"Барселона" возобновила интерес к Депаю после назначения Кумана
-
Азмун установил рекорд "Зенита"
-
"Ротор" арендовал двух грузинских игроков
-
Только два игрока "Барселоны" вызваны в сборную Испании на матчи с Германией и Украиной
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17