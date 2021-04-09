"Аталанта" выбирает между тремя вратарями
Фото твиттер WhoScored
"Аталанта" составила шорт-лист из трёх голкиперов, которые летом могут присоединиться к команде.
По информации журналиста Николо Скиры, в список интересов бергамского клуба попали Маттиа Перин ("Дженоа" / "Ювентус"), Алессио Краньо ("Кальяри") и Мартен Вандевордт ("Генк").
"Аталанте" потребовалось усиление вратарской линии в связи с вероятным уходом Марко Спортьелло и Пьерлуиджи Голлини по окончании текущего сезона.
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|Болонья
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|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Торино
|26
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|Дженоа
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|Лечче
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