"Аталанта" выбирает между тремя вратарями

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"Аталанта" выбирает между тремя вратарями

Фото твиттер WhoScored

"Аталанта" составила шорт-лист из трёх голкиперов, которые летом могут присоединиться к команде.

По информации журналиста Николо Скиры, в список интересов бергамского клуба попали Маттиа Перин ("Дженоа" / "Ювентус"), Алессио Краньо ("Кальяри") и Мартен Вандевордт ("Генк").

"Аталанте" потребовалось усиление вратарской линии в связи с вероятным уходом Марко Спортьелло и Пьерлуиджи Голлини по окончании текущего сезона.

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