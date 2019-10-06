"Аталанта" выиграла третий матч подряд, "Лацио" и "Рома" не смогли добиться побед
Завершились три матча 7-го тура чемпионата Италии. "Аталанта" одержала третью победу подряд, выиграв у "Лечче". "Лацио" на выезде сыграл вничью с "Болоньей". "Рома" на своем поле добилась лишь ничьей в поединке против "Кальяри".
"Аталанта" – "Лечче" - 3:1 (2:0)
Голы: Сапата, 35 - 1:0, Гомес, 40 - 2:0, Госенс, 56 - 3:0, Лучони, 86 - 3:1
"Болонья" – "Лацио" - 2:2 (2:2)
Голы: Крейчи, 21 - 1:0, Иммобиле, 23 - 1:1, Паласио, 31 - 2:1, Иммобиле, 39 - 2:2
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 61), Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 81), Луис Альберто, Лейва, Корреа, Иммобиле (Пароло, 61).
"Рома" – "Кальяри" - 1:1 (1:1)
Голы: Жоао Педро, 26 (с пенальти) - 0:1, Чеппителли, 31 (автогол) - 1:1
"Рома": Лопес, Спинаццола (Сантон, 80), Смоллинг, Коларов, Манчини, Диавара (Антонуччи, 30; Калинич, 74), Дзаньоло, Кристанте, Верету, Клюйверт, Джеко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|6
|9
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3