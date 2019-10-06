"Аталанта" выиграла третий матч подряд, "Лацио" и "Рома" не смогли добиться побед

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"Аталанта" выиграла третий матч подряд, "Лацио" и "Рома" не смогли добиться побед
Завершились три матча 7-го тура чемпионата Италии. "Аталанта" одержала третью победу подряд, выиграв у "Лечче". "Лацио" на выезде сыграл вничью с "Болоньей". "Рома" на своем поле добилась лишь ничьей в поединке против "Кальяри".

"Аталанта" – "Лечче" - 3:1 (2:0)
Голы: Сапата, 35 - 1:0, Гомес, 40 - 2:0, Госенс, 56 - 3:0, Лучони, 86 - 3:1

"Болонья" – "Лацио" - 2:2 (2:2)
Голы: Крейчи, 21 - 1:0, Иммобиле, 23 - 1:1, Паласио, 31 - 2:1, Иммобиле, 39 - 2:2

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 61), Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 81), Луис Альберто, Лейва, Корреа, Иммобиле (Пароло, 61).

"Рома" – "Кальяри" - 1:1 (1:1)
Голы: Жоао Педро, 26 (с пенальти) - 0:1, Чеппителли, 31 (автогол) - 1:1

"Рома": Лопес, Спинаццола (Сантон, 80), Смоллинг, Коларов, Манчини, Диавара (Антонуччи, 30; Калинич, 74), Дзаньоло, Кристанте, Верету, Клюйверт, Джеко.

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