"Аталанта" выиграла восьмой матч подряд и приблизилась к "Интеру"
Завершились несколько матчей 30-го тура чемпионата Италии. "Аталанта" обыграла "Кальяри", одержала восьмую победу подряд и до одного очка сократила отставание от идущего третьим "Интера".
"Кальяри" – "Аталанта" - 0:1 (0:1)
Гол: Муриэль, 27 (с пенальти) - 0:1
"Аталанта": Спортьелло, Хатебур (Госенс, 74), Паломино, Кальдара, Кастань, Малиновский (Гомес, 60), де Рон, Пашалич (Иличич, 60), Тамез, Шутало (Толои, 83), Муриэль (Сапата, 61).
"Брешия" – "Верона" - 2:0 (0:0)
Голы: Папетти, 52 - 1:0, Доннарумма, 90 - 2:0
"Удинезе" – "Дженоа" - 2:2 (1:0)
Голы: Фофана, 44 - 1:0, Лазанья, 73 - 2:0, Пандев, 81 - 2:1, Пинамонти, 90 - 2:2
"Сампдория" – СПАЛ - 3:0 (3:0)
Голы: Линетти, 11 - 1:0, Габбьядини, 45+1 - 2:0, Линетти, 45+3 - 3:0
"Парма" – "Фиорентина" - 1:2 (0:2)
Голы: Пульгар, 19 (с пенальти) - 0:1, Пульгар, 31 (с пенальти) - 0:2, Куцка, 50 (с пенальти) - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17