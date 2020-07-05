"Аталанта" выиграла восьмой матч подряд и приблизилась к "Интеру"

Завершились несколько матчей 30-го тура чемпионата Италии. "Аталанта" обыграла "Кальяри", одержала восьмую победу подряд и до одного очка сократила отставание от идущего третьим "Интера".

"Кальяри" – "Аталанта" - 0:1 (0:1)

Гол: Муриэль, 27 (с пенальти) - 0:1

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур (Госенс, 74), Паломино, Кальдара, Кастань, Малиновский (Гомес, 60), де Рон, Пашалич (Иличич, 60), Тамез, Шутало (Толои, 83), Муриэль (Сапата, 61).

"Брешия" – "Верона" - 2:0 (0:0)

Голы: Папетти, 52 - 1:0, Доннарумма, 90 - 2:0

"Удинезе" – "Дженоа" - 2:2 (1:0)

Голы: Фофана, 44 - 1:0, Лазанья, 73 - 2:0, Пандев, 81 - 2:1, Пинамонти, 90 - 2:2

"Сампдория" – СПАЛ - 3:0 (3:0)

Голы: Линетти, 11 - 1:0, Габбьядини, 45+1 - 2:0, Линетти, 45+3 - 3:0

"Парма" – "Фиорентина" - 1:2 (0:2)

Голы: Пульгар, 19 (с пенальти) - 0:1, Пульгар, 31 (с пенальти) - 0:2, Куцка, 50 (с пенальти) - 1:2

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