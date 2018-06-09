"Аталанта" выкупила Голлини

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о выкупе прав на вратаря "Астон Виллы" Пьерлуиджи Голлини.

Бергамский клуб заплатил за 23-летнего стража ворот 4,3 миллиона евро. Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2023 года.

Голлини выступал за "Аталанту" на правах аренды с января текущего года, сыграл 8 матчей и пропустил 5 голов.

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