"Аталанта" выкупила у "Челси" контракт Пашалича

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"Аталанта" выкупила у "Челси" контракт Пашалича

"Аталанта" заключила контракт с полузащитником Марио Пашаличем. Ранее 25-летний футболист выступал за итальянскую команду на правах аренды. 

Хавбек принадлежал "Челси". Его трансферная стоимость - 16 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 32 матча за "Аталанту", отметившись 7 голами и 7 результативными передачами.

Отметим, Пашалич выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год.

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