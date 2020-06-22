"Аталанта" выкупила у "Челси" контракт Пашалича
"Аталанта" заключила контракт с полузащитником Марио Пашаличем. Ранее 25-летний футболист выступал за итальянскую команду на правах аренды.
Хавбек принадлежал "Челси". Его трансферная стоимость - 16 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист провел 32 матча за "Аталанту", отметившись 7 голами и 7 результативными передачами.
Отметим, Пашалич выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год.
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