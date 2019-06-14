"Аталанта" выкупит у "Челси" экс-игрока "Спартака"

"Аталанта" планирует выкупить у "Челси" права на полузащитника Марио Пашалича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести 24-летнего хорвата за 15 миллионов евро.

Пашалич минувший сезон провёл в "Аталанте" на правах аренды, в его активе 42 матча, 8 голов и 5 ассистов.

Также стоит отметить, что в сезоне 2017/18 хавбек выступал за московский "Спартак".

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