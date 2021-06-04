"Аталанта" выкупит защитника "Ювентуса"

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"Аталанта" выкупит защитника "Ювентуса"

Фото инстаграм Кристиана Ромеро

Центральный защитник Кристиан Ромеро в скором времени станет полноценным игроком "Аталанты", утверждает Goal.com.

По информации источника, бергамский клуб решил выкупить 23-летнего футболиста у "Ювентуса", воспользовавшись соответствующей опцией в арендном соглашении.

Приобретение аргентинца обойдётся "Аталанте" в 16 миллионов евро. Ещё 2 миллиона были заплачены за него в прошлом году.

В минувшем сезоне Ромеро сыграл 42 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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