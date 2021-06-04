"Аталанта" выкупит защитника "Ювентуса"
Фото инстаграм Кристиана Ромеро
Центральный защитник Кристиан Ромеро в скором времени станет полноценным игроком "Аталанты", утверждает Goal.com.
По информации источника, бергамский клуб решил выкупить 23-летнего футболиста у "Ювентуса", воспользовавшись соответствующей опцией в арендном соглашении.
Приобретение аргентинца обойдётся "Аталанте" в 16 миллионов евро. Ещё 2 миллиона были заплачены за него в прошлом году.
В минувшем сезоне Ромеро сыграл 42 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17