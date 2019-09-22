"Аталанта" вырвала ничью в матче с "Фиорентиной"

В 4-м туре итальянской Серии А "Аталанта" добыла ничью в матче с "Фиорентиной".

Таким образом, "Аталанта" поднялась на пятое место, а "фиалки" остались на последнем.

"Аталанта" - "Фиорентина" 2:2

Голы: Кьеза, 24 - 0:1, Рибери, 65 - 0:2, Иличич, 84 - 1:2, Кастань, 90 - 2:2

"Аталанта": Голлини, Госенс (Арана, 85), Паломино, Масьелло (Иличич, 57), Кастань, де Рон, Малиновский, Пашалич, Гимшити, Муриэль (Гомес, 57), Сапата.

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Миленкович, Касерес, Далберт (Венути, 86), Бадель, Кастровилли, Рибери (Боатенг, 68), Пульгар, Кьеза (Влахович, 77), Пеццелья.

Предупреждения: Пеццелья (1), Пашалич (8), Лирола (46), Миленкович (53), де Рон (76), Боатенг (88), Дронговски (90).

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