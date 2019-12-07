"Аталанта" вырвала победу над "Вероной"
В 15-м туре итальянской Серии А "Аталанта" добыла тяжелую победу над "Вероной".
На данный момент "Аталанта" идет в чемпионате на шестом месте, а "Верона" - на восьмом.
"Аталанта" - "Верона" 3:2
Голы: Ди Кармине, 23 - 0:1, Малиновский, 44 - 1:1, Ди Кармине, 57 - 1:2, Муриэль (пен), 64 - 2:2, Гимшити, 90 - 3:2
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Гимшити, Паломино, Кастань, Гомес, Фройлер (де Рон, 55), Иличич (Малиновский, 28), Пашалич, Толои, Муриэль (Барроу, 77).
"Верона": Сильвестри, Ррахмани, Боккетти (Алан Эмперор, 46), Давидович, Фараони, Велозу, Лазович, Пессина (Верре, 79), Амрабат, Дзакканьи, Ди Кармине (Аджапонг, 87).
Удаление: Давидович (85).
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|Команда
|М
|О
|1
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|15
|38
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|15
|29
|5
|Кальяри
|14
|28
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
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