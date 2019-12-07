"Аталанта" вырвала победу над "Вероной"

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"Аталанта" вырвала победу над "Вероной"

В 15-м туре итальянской Серии А "Аталанта" добыла тяжелую победу над "Вероной".

На данный момент "Аталанта" идет в чемпионате на шестом месте, а "Верона" - на восьмом.

"Аталанта" - "Верона" 3:2

Голы: Ди Кармине, 23 - 0:1, Малиновский, 44 - 1:1, Ди Кармине, 57 - 1:2, Муриэль (пен), 64 - 2:2, Гимшити, 90 - 3:2

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Гимшити, Паломино, Кастань, Гомес, Фройлер (де Рон, 55), Иличич (Малиновский, 28), Пашалич, Толои, Муриэль (Барроу, 77).

"Верона": Сильвестри, Ррахмани, Боккетти (Алан Эмперор, 46), Давидович, Фараони, Велозу, Лазович, Пессина (Верре, 79), Амрабат, Дзакканьи, Ди Кармине (Аджапонг, 87).

Удаление: Давидович (85).

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