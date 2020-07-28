"Аталанта" вырвала победу у "Пармы" в Серии А
"Аталанта" обыграла "Парму" в матче 36-го тура Серии А.
"Аталанта" с 78 баллами занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Парма" располагается на 11 строчке, набрав 46 очков.
"Парма" - "Аталанта" - 1:2 (1:0)
Голы: Кулусевски, 43 - 1:0, Малиновский, 70 - 1:1, Гомес, 84 - 1:2
"Парма": Сепе, Дермаку, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло (Пеццелла, 83), Кулусевски, Куцка, Капрари (Силигарди, 79), Барилла (Якопони, 83), Жервиньо (Карамо, 67), Куртич.
"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино (Хатебур, 36), Шутало (Гимшити, 46), Госенс, Пашалич (Малиновский, 46), де Рон, Гомес (Тамез, 85), Фройлер, Кальдара (Муриэль, 61), Сапата.
Не пропустите: Metaratings: "Аталанта" готова заплатить 20 миллионов евро за Миранчука| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Стала известна сумма отступных за Гайча в ЦСКА
-
Менье провел первую тренировку в дортмундской "Боруссии"
-
ЦСКА отреагировал на фэйспалм "Зенита"
-
Моратти: "Отец Месси купил дом в Милане, рядом с офисом "Интера"
-
"Аталанта" забила 98 мячей в Серии А и повторила достижение "Ювентуса"
-
Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование
-
"Зенит" отреагировал на кукольное шоу ЦСКА
-
"Аталанта" вырвала победу у "Пармы" в Серии А
-
Азар и Марсело занимаются в общей группе "Реала"
-
Уткин поделился мнением о Кокорине
-
Мустафи прооперирован. Восстановление займет три месяца
-
Пиоли: "Ибрагимович улучшил "Милан" во многих аспектах"
-
Вернер назвал главную причину своего перехода в "Челси"
-
"Интер" в очередной раз намекнул на переход Месси в клуб
-
Ультрас киевского "Динамо" встретили Луческу матерными кричалками
-
Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю
-
"Никогда не думал, что сделаю это". Акинфеев выложил первый пост в инстаграме
-
1
"Барселона" начала дисциплинарное разбирательство в отношении Артура
-
"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт
-
Голкипер "Ювентуса" Буффон прокомментировал свой десятый титул в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17