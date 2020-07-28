"Аталанта" вырвала победу у "Пармы" в Серии А

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"Аталанта" вырвала победу у "Пармы" в Серии А

"Аталанта" обыграла "Парму" в матче 36-го тура Серии А.

"Аталанта" с 78 баллами занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Парма" располагается на 11 строчке, набрав 46 очков.

"Парма" - "Аталанта" - 1:2 (1:0)

Голы: Кулусевски, 43 - 1:0, Малиновский, 70 - 1:1, Гомес, 84 - 1:2

"Парма": Сепе, Дермаку, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло (Пеццелла, 83), Кулусевски, Куцка, Капрари (Силигарди, 79), Барилла (Якопони, 83), Жервиньо (Карамо, 67), Куртич.

"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино (Хатебур, 36), Шутало (Гимшити, 46), Госенс, Пашалич (Малиновский, 46), де Рон, Гомес (Тамез, 85), Фройлер, Кальдара (Муриэль, 61), Сапата.

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