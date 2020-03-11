"Аталанта" вырвала победу у "Валенсии" в Лиге Чемпионов. Иличич сделал покер
"Валенсия" проиграла "Аталанте" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В составе победителей все 4 гола забил Йосип Иличич.
"Валенсия" - "Аталанта" - 3:4 (1:2)
Голы: Иличич, 3 - 0:1, Гамейро, 21 - 1:1, Илилич, 43 (пенальти) - 1:2, Гамейро, 51 - 2:2, Торрес, 67 - 3:2, Иличич, 71 - 3:3, Иличич, 82 - 3:4
"Валенсия": Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.
"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.
Таким образом, "Валенсия" по итогам двух матчей (4:8) закончила выступления в турнире.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
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|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18