"Аталанта" вырвала победу у "Валенсии" в Лиге Чемпионов. Иличич сделал покер

"Валенсия" проиграла "Аталанте" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В составе победителей все 4 гола забил Йосип Иличич.

"Валенсия" - "Аталанта" - 3:4 (1:2)

Голы: Иличич, 3 - 0:1, Гамейро, 21 - 1:1, Илилич, 43 (пенальти) - 1:2, Гамейро, 51 - 2:2, Торрес, 67 - 3:2, Иличич, 71 - 3:3, Иличич, 82 - 3:4

"Валенсия": Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.

Таким образом, "Валенсия" по итогам двух матчей (4:8) закончила выступления в турнире.

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