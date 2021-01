"Аталанта" вышла в 1/4 финала Кубка Италии. Миранчук вышел в основе и забил

В Бергамо прошел матч 1/8 кубка Италии. "Аталанта" встречалась с "Кальяри" и одержала уверенную победу со счетом 3:1. Счет в матче на 43 минуте открыл российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук.



В 1/4 финала команда Гасперини встретится с победителем пары "Лацио" - "Парма".

"Аталанта" - "Кальяри" 3:1 (1:0)

Голы: Миранчук, 43 - 1:0, Соттиль, 55 - 1:1, Муриэль, 61 - 2:1, Шутало, 64 - 3:1

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Хатебур, 68), Гимшити, Ромеро, Мэле, Пессина (де Рон, 46), Фройлер (Депаоли, 75), Миранчук (Иличич, 69), Малиновский, Шутало, Муриэль (Паломино, 89).

"Кальяри": Викарио, Дзаппа, Чеппителли, Трипальделли (Ликояннис, 83), Валюкевич, Калигара (Жоао Педро, 67), Марин, Трамони (Перейро, 72), Нандес, Соттиль (Унас, 83), Паволетти (Черри, 66).



Гол Миранчука:

⚽️ Very nice volley from Miranchuk for the 1-0 !#CoppaItalia #AtalantaCagliari #Miranchuk #Atalanta pic.twitter.com/HjjPh84AM4