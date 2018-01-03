"Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии впервые за последние 22 года

В матче 1/4 финала Кубка Италии "Аталанта" на выезде победила "Наполи" со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал.

Стоит отметить, что клуб из Бергамо вышел в полуфинал впервые с 1996 года.

За выход в финал "Аталанта" поборется с победителем пары "Ювентус" - "Торино".

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