"Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии впервые за последние 22 года

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"Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии впервые за последние 22 года

В матче 1/4 финала Кубка Италии "Аталанта" на выезде победила "Наполи" со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал.

Стоит отметить, что клуб из Бергамо вышел в полуфинал впервые с 1996 года.

За выход в финал "Аталанта" поборется с победителем пары "Ювентус" - "Торино".

Не пропустите: "Наполи" терпит поражение дома и уступает "Аталанте" путевку в полуфинал Кубка. | http://soccernews.ru

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