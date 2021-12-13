"Аталанта" ярко отреагировала на первый гол Миранчука в сезоне

Фото инстаграм "Аталанты"

Пресс-служба "Аталанты" опубликовала пост в инстаграме, посвящённый дебютному голу полузащитника Алексея Миранчука в сезоне 2021/22.

"Сладкий и заслуженный момент! Вперёд, Алексей! Ты заслужил это. Продолжай!" - говорится в публикации.

Напомним, что в воскресенье российский хавбек забил "Вероне" (2:1) в матче 17-го тура Серии А.

Также стоит отметить, что Миранчук вышел в стартовом составе "Аталанты" впервые с 18 сентября.

Не пропустите: Гасперини высказался о дебютном голе Миранчука в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru