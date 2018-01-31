"Аталанта" - "Ювентус" - 0:1 (обзор)

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"Аталанта" - "Ювентус" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор первого полуфинального матча кубка Италии, в котором "Ювентус" одержал гостевую победу над "Аталантой".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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