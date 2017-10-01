"Аталанта" – "Ювентус" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура итальянской Серии А между "Аталантой" и "Ювентусом".

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