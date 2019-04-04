"Аталанта" за 15 минут разгромила "Болонью" (видео голов)

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" уверенно разобралась с "Болоньей". Таким образом, "Аталанта" поднялась на пятое место, а "Болонья" осталась на 18-м.

"Аталанта" - "Болонья" 4:1

Голы: Иличич, 3 - 1:0, Иличич, 5 - 2:0, Хатебур, 9 - 3:0, Сапата, 15 - 4:0, Орсолини, 54 - 4:1

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Манчини, Госенс, Иличич (Барроу, 63), Фройлер (Пессина, 90), Гомес (Пашалич, 46), де Рон, Масьелло, Сапата.

"Болонья": Скорупски, Гонсалес (Пас, 67), Калабрези, Войнович, Пульгар (Поли, 83), Крейчи, Надь, Донса, Орсолини, Сансоне (Валенсия, 63), Фальчинелли.

Предупреждения: Гонсалес (51), Сапата (60), Калабрези (86), Валенсия (87), Хатебур (87).

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