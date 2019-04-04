"Аталанта" за 15 минут разгромила "Болонью" (видео голов)
В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" уверенно разобралась с "Болоньей". Таким образом, "Аталанта" поднялась на пятое место, а "Болонья" осталась на 18-м.
"Аталанта" - "Болонья" 4:1
Голы: Иличич, 3 - 1:0, Иличич, 5 - 2:0, Хатебур, 9 - 3:0, Сапата, 15 - 4:0, Орсолини, 54 - 4:1
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Манчини, Госенс, Иличич (Барроу, 63), Фройлер (Пессина, 90), Гомес (Пашалич, 46), де Рон, Масьелло, Сапата.
"Болонья": Скорупски, Гонсалес (Пас, 67), Калабрези, Войнович, Пульгар (Поли, 83), Крейчи, Надь, Донса, Орсолини, Сансоне (Валенсия, 63), Фальчинелли.
Предупреждения: Гонсалес (51), Сапата (60), Калабрези (86), Валенсия (87), Хатебур (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Парма
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11