"Аталанта" забила 98 мячей в Серии А и повторила достижение "Ювентуса"

"Аталанта" в нынешнем сезоне чемпионата Италии забила 98 голов. Ранее клуб обыграл "Парму" (2:1) в матче 37-го тура Серии А.

Таким образом, клуб из Бергамо повторил достижение "Ювентуса" в сезоне-1951/52. Рекордсменом по данному показателю является "Милан", забивший 118 голов в сезоне-1949/50.

"Аталанта" с 78 баллами занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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