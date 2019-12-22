"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А
В матче 17-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Милан" со счетом 5:0. Дублем в составе бергамского клуба отметился Йосип Иличич. Еще по голу на счету Алехандро Гомеса, Марио Пашалича и Луиса Муриэля.
"Аталанта" прервала серию из двух поражений подряд и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на 10-й позиции.
"Аталанта" – "Милан" - 5:0 (1:0)
Голы: Гомес, 10 - 1:0, Пашалич, 61 - 2:0, Иличич, 63 - 3:0, Иличич, 72 - 4:0, Муриэль, 83 - 5:0
"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино, Гимшити, Госенс (Хатебур, 89), Иличич (Муриэль, 80), де Рон, Пашалич, Малиновский, Гомес (Фройлер, 88), Толои.
"Милан": Доннарумма, Родригес (Калабрия, 46), Романьоли, Конти, Мусаккьо, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура (Пионтек, 61), Сусо (Кастильехо, 84), Рафаэл Леау.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Кальяри
|17
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Милан
|16
|21
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11