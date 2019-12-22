"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Милан" со счетом 5:0. Дублем в составе бергамского клуба отметился Йосип Иличич. Еще по голу на счету Алехандро Гомеса, Марио Пашалича и Луиса Муриэля.

"Аталанта" прервала серию из двух поражений подряд и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на 10-й позиции.

"Аталанта" – "Милан" - 5:0 (1:0)

Голы: Гомес, 10 - 1:0, Пашалич, 61 - 2:0, Иличич, 63 - 3:0, Иличич, 72 - 4:0, Муриэль, 83 - 5:0

"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино, Гимшити, Госенс (Хатебур, 89), Иличич (Муриэль, 80), де Рон, Пашалич, Малиновский, Гомес (Фройлер, 88), Толои.

"Милан": Доннарумма, Родригес (Калабрия, 46), Романьоли, Конти, Мусаккьо, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура (Пионтек, 61), Сусо (Кастильехо, 84), Рафаэл Леау.

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