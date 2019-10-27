"Аталанта" забила семь голов "Удинезе" в матче Серии А (видеообзор встречи)
"Аталанта" забила семь голов "Удинезе" в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Хет-трек в этой игре оформил форвард хозяев Луис Муриэль.
"Аталанта" - "Удинезе" - 7:1 (3:1)
Голы: Окака Чука, 11 - 0:1, Иличич, 21 - 1:1, Муриэль, 35 (с пенальти) - 2:1. Иличич, 43 - 3:1, Муриэль, 47 - 4:1, Пашалич, 52 - 5:1, Муриэль, 75 (с пенальти) - 6:1, Траоре, 83 - 7:1.
"Аталанта": Голлини, Кьер, Хатебур, Толой, Джимсити (Малиновский, 52), Кастань, де Рон, Пашалич, Гомес (Барроу, 65), Иличич (Траоре, 77), Муриэль.
"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Опоку, Бекао, Яяло (Уоллас, 84), Мандрагора, Сема, Окака Чука (Пуссетто, 46), де Пауль (Фофана, 63), Лазанья.
Предупреждения: Опоку, 8. Джимсити, 26. Самир, 74. Хатебур, 88.
"Аталанта" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" с 10 баллами на 13 позиции.
Видеообзор встречи:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Кальяри
|9
|15
|7
|Парма
|9
|13
|8
|Лацио
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4