"Аталанта" забила семь голов "Удинезе" в матче Серии А (видеообзор встречи)

"Аталанта" забила семь голов "Удинезе" в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Хет-трек в этой игре оформил форвард хозяев Луис Муриэль.

"Аталанта" - "Удинезе" - 7:1 (3:1)

Голы: Окака Чука, 11 - 0:1, Иличич, 21 - 1:1, Муриэль, 35 (с пенальти) - 2:1. Иличич, 43 - 3:1, Муриэль, 47 - 4:1, Пашалич, 52 - 5:1, Муриэль, 75 (с пенальти) - 6:1, Траоре, 83 - 7:1.

"Аталанта": Голлини, Кьер, Хатебур, Толой, Джимсити (Малиновский, 52), Кастань, де Рон, Пашалич, Гомес (Барроу, 65), Иличич (Траоре, 77), Муриэль.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Опоку, Бекао, Яяло (Уоллас, 84), Мандрагора, Сема, Окака Чука (Пуссетто, 46), де Пауль (Фофана, 63), Лазанья.

Предупреждения: Опоку, 8. Джимсити, 26. Самир, 74. Хатебур, 88.

"Аталанта" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" с 10 баллами на 13 позиции.

Видеообзор встречи:

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