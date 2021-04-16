"Аталанта" заинтересована в Буффоне

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона зовут в "Аталанту", утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, легендарный итальянец может стать заменой для Пьерлуиджи Голлини, который хочет летом сменить клубную прописку.

"Аталанта" не утратила интерес к 43-летнему стражу ворот, который появился ещё два года назад.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "Ювентус" 11 матчей и пропустил 6 голов.

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