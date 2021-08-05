"Аталанта" завершает сделку по Демиралу
Фото: инстаграм Демирала/Автор неизвестен
Защитник "Ювентуса" и сборной Турции Мерих Демирал продолжит карьеру в "Аталанте".
Как сообщает журналист-инсайдет Фабрицио Романо, сегодня турок успешно прошел медицинское обследование для бергамасков.
По информации источника, сделку можно считать закрытой. Это будет аренда с правом выкупа.
Напомним, что ранее Романо сообщил о трансфере Кристиана Ромеро из "Аталанты" в "Тоттенхэм" за 55 миллионов евро.
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