Английский арбитр Мартин Аткинсон отправился на Чемпионат Мира в Россию на велосипеде.

47-летний рефери принял участие в благотворительной акции Whistle Stop Tour. Свой путь он начал из Стаффордшира, а завершит в Калининграде, где сборная Англии 28 июня проведёт последний матч группового этапа мирового первенства с командой Бельгии.

Таким образом, Аткинсон преодолеет 2735 километров.

"Это будет большой вызов! Мы готовы преодолеть болевой барьер ради достижения цели. В 2016 году мы объехали все стадионы Премьер-лиги, тогда расстояние составило порядка 1700 км", — сказал он.

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