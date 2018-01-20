"Атланта Юнайтед" установила трансферный рекорд МЛС

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"Атланта Юнайтед" установила трансферный рекорд МЛС

"Атланта Юнайтед" установила трансферный рекорд МЛС, купив футболиста за 15 миллионов долларов.

Рекордной стала покупка полузащитника "Индепендьенте" Эсекьеля Барко, которым, к слову, прошлым летом интересовался "Зенит".

18-летний аргентинец заключил с "Атланта Юнайтед" контракт до конца 2022 года.

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