"Атлантас" объявил о переходе Панюкова в "Зенит"

Форвард "Атлантаса" Андрей Панюков перешел в "Зенит", сообщает сайт литовского клуба.

Стороны достигли договоренности о трансфере игрока. Сегодня игрок заключит соглашение с питерским клубом.

Предполагается, что Панюков будет выступать за "Зенит-2" в ФНЛ.

В прошлом сезоне Панюков провел 14 игр и отметился 11 голами.

Читайте также: Манчини: "Зениту" необходимо доукомплектоваться". | http://soccernews.ru