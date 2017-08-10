"Атлантас" объявил о переходе Панюкова в "Зенит"

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"Атлантас" объявил о переходе Панюкова в "Зенит"

Форвард "Атлантаса" Андрей Панюков перешел в "Зенит", сообщает сайт литовского клуба.

Стороны достигли договоренности о трансфере игрока. Сегодня игрок заключит соглашение с питерским клубом.

Предполагается, что Панюков будет выступать за "Зенит-2" в ФНЛ.

В прошлом сезоне Панюков провел 14 игр и отметился 11 голами.

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