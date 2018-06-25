"Атласские львы" попробуют хлопнуть дверью: Испания и Марокко сразятся в третьем туре группы "В"
Испания – Марокко
Стадион: "Калининград" (Калининград, Россия)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Равшан Ирматов (Узбекистан)
Последний тур в группе "В" по-прежнему таит в себе интригу. Продолжить борьбу потеряла шансы только сборная Марокко. А вот остальные три команды еще не гарантировали себе участие в плей-офф. В том числе и испанцы, которым очки не помешают в этом матче. Также не будем забывать, что марокканцы наверняка захотят хлопнуть дверью напоследок, показав, что прошлые поражения были несправедливы. В любом случае любителей футбола ожидает весьма интересное противостояние, в котором итог может быть любым.
Сборная Испании пока не демонстрирует той игры, на которую рассчитывали их болельщики. В первом поединке с Португалией "Фурия Роха" откровенно не везло, да и мастерство Криштиану Роналду в полной мере не давало испанцам раскрыть свой потенциал. Однако, в тот момент, когда испанцам удалось переломить ход встречи и выйти вперед, неожиданно команда остановилась. Снова сказал свое слово Роналду, реализовавший штрафной удар. Матч закончился ничьей 3:3, которая стала огромным разочарованием для испанцев.
Во втором поединке Испания была более осторожна, но в обороне опять безупречно сыграть не удалось. Несмотря на то, что поединок завершился "сухой" победой пиренейцев, иранцы уж слишком много себе позволили у ворот Давида Де Хеа. Чтобы отстоять лидерство в квартете, испанцам необходимо побеждать.
Марокканцы уже точно не выйдут из группы. Арабская сборная оставила прекрасное впечатление от своей игры, но, создав множество моментов в обоих проигранных матчах с одинаковым счетом 0:1, команда не нашла в своем составе игрока, который бы их реализовал. Если же сборную Марокко "прорвет" в заключительном матче и команда Эрве Ренара сегодня победит, то испанцы могут остаться без мундиаля, если португальцы с иранцами в параллельном матче сыграют вничью.
Интересные факты противостояния сборных Испании и Марокко:
Сборная Испании не проигрывает на протяжении 22 матчей кряду
Оба предыдущих матча на ЧМ-2018 сборная Марокко проиграла со счетом 0:1
Испания пропускала только в одном из пяти последних официальных матчей
Команды встречались между собой дважды в 1961 году в рамках межконтинентального раунда плей-офф к ЧМ в Чили. Оба раза успех праздновала сборная Испании (1:0 и 3:2)
Ориентировочные составы на игру:
Испания: Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Давид Силва, Иско, Васкес, Диего Коста.
Марокко: Мохамеди – Дирар, Бенатиа, Да Кошта, Хакими, Аль-Ахмади, Буссуфа, Зийех, Н.Амрабат, Беланда, Эль-Кааби.
Прогноз на матч Испания – Марокко:
Сборная Испании имеет явное преимущество в классе над марокканцами. Именно класса и не хватило команде Ренара для того, чтобы иметь еще шансы в заключительном поединке группового этапа. Испанцы очень мотивированы, ведь теоретически первое место может перейти к принципиальному сопернику, Португалии, а такой вольности Йерро себе позволить не может. Если испанцам ничто не помешает сыграть в свою игру, шансов у Марокко на очки будет немного.
Букмекеры отдают предпочтение сборной Испании, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.35 баллов, в то же время успех иранцев оценивается достаточно скромно – примерно в 11.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 5.25 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0