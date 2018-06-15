"Атласские львы" против "принцев Персии": встреча сборных Марокко и Ирана открывает группу "В"
Марокко – Иран
Стадион: "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
Накануне наиболее топового матча дня между командами Испании и Португалии, в Санкт-Петербурге встретятся между собой представители арабского мира от Африки и Азии – сборная Марокко и сборная Ирана. Все четыре упомянутых участника мундиаля составляют группу "В". Несмотря на то, что обе команды отчетного поединка представляют мусульманские регионы, нас ждет серьезное противостояние, так как марокканцы в большинстве своем сунниты, а иранцы – шииты. Кроме того, африканская и азиатская сборная являются андердогами в группе с Испанией и Португалией, поэтому для продолжения борьбы и сохранения шансов на Мундиале каждой из команд победа нужна уже в первом туре.
Сборная Марокко квалифицировалась на чемпионат мира, выиграв свою группу в африканском отборочном цикле. Стоит отметить защиту сборной – марокканцы за весь отбор так и не пропустили ни одного гола. Для команды Эрве Ренара это будет 5-е участие в чемпионате мира. При этом трижды марокканцы из группы так и не смогли выйти (в 1970, 1994 и 1998 годах), сумев дойти до 1/8 финала лишь 1 раз – в 1986 году.
Марокканцы 20 лет не играли на Чемпионатах Мира, но нынешнее поколение футболистов смогло добиться для команды желанной путевки на мундиаль в России. В товарищеских матчах Марокко по-хорошему удивлял – четыре победы в пяти играх. Обыграны были Сербия и Словакия, не оказал ни малейшего сопротивления Узбекистан. Лишь сборной Украины удалось отстоять у "атласских львов" ничью. В последнем поединке Марокко легко переиграла Эстонию 3:1, доведя свою беспроигрышную серию до 18 матчей во всех турнирах.
Иранцы легко выиграли свою отборочную азиатскую группу, воспользовавшись неудачным финишем своего основного соперника – сборной Южной Кореи. Команда Карлуша Кейроша также основной упор делает на игру в обороне и за 10 матчей отбора пропустила лишь в последнем матче со сборной Сирии. Сборная Ирана также в 5-й раз вышла в финальную часть чемпионата мира, но в отличие от соперника им ни разу не удалось выйти из группы (в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах). На последнем мундиале иранцы заняли последнее место в своей группе, сумев отметиться лишь ничьей со сборной Нигерии.
Интересные факты противостояния сборных Марокко и Ирана:
Беспроигрышная серия сборной Марокко во всех турнирах, включая товарищеские встречи, достигла восемнадцати матчей
Иран в квалификации к ЧМ-2018 не пропустил в 14 из 18 матчей
С 2010 года Иран провел семь поединков с африканскими сборными и проиграл только один из них, одержал пять побед и один матч завершил ничьей
Единственный раз сборные Марокко и Ирана встречались между собой в 1978 году в рамках группового турнира Президентского Кубка Южной Кореи. Тот поединок завершился победой Ирана со счетом 2:0
Ориентировочные составы на игру:
Марокко: Мохамеди – Н.Амрабат, Бенатиа, Сайсс, Хакими, Аль-Ахмади, Буссуфа, Зийех, Харит, Беланда, Эль-Кааби.
Иран: Бейранванд – Резаэян, Чешми, Пуралиганджи, Мохаммади, Монтазери, Шоджаи, Хаджсафи, Тареми, Ансарифард, Джаханбахш, Азмун.
Прогноз на матч Марокко – Иран:
Сборную Марокко букмекеры выделили фаворитом поединка. Действительно, команда Эрве Ренара здорово прошла по дистанции отборочного раунда, достойно выступила в товарищеских встречах. В нынешнем составе есть достаточно игроков высокого уровня, представляющих сильнейшие чемпионаты Европы. Однако, и Иран смотрелся в отборочном раунде не хуже – команда не проиграла ни одной игры, пропустив за 10 игр всего два гола. Кейрош строит игру своей команды с упором на оборону, и следует отметить, что все задумки наставника команда успешно воплощает в жизнь. По подбору игроков Иран несколько уступает сопернику, но по игре "принцы Персии" выглядят даже предпочтительнее.
Букмекеры отдают предпочтение сборной Марокко, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.25 баллов, в то же время успех иранцев оценивается не намного хуже – примерно в 3.90 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.00 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Египет
|0
|0
|3
|Уругвай
|0
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|4
|Иран
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|0
|0
|2
|Австралия
|0
|0
|3
|Перу
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Исландия
|0
|0
|3
|Хорватия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0