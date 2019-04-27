"Атлетик" - "Алавес" - 1:1 (видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги)

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"Атлетик" - "Алавес" - 1:1 (видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги)

Представляем видеообзор матча 35-го тура Примеры между "Атлетиком" и "Алавесом". Встреча закончилась результативной ничьей.

Не пропустите: "Атлетик" и "Алавес" обменялись голами в матче 35-го тура Примеры (видео голов) | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 34 71
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 34 55
5 Севилья Севилья 34 55
6 Валенсия Валенсия 34 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Эспаньол Эспаньол 34 43
10 Бетис Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
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