"Атлетик" – "Алавес" - 2:0, "Вильярреал" – "Депортиво" - 1:1 (обзор)

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"Атлетик" – "Алавес" - 2:0, "Вильярреал" – "Депортиво" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 18-го тура чемпионата Испании.

Видео: "Атлетик" – "Алавес" - 2:0

 

Видео: "Вильярреал" – "Депортиво".

 

Не пропустите: "Атлетик" победил "Алавес", "Вильярреал" упустил победу над "Депортиво". | http://soccernews.ru

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1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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