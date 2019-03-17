"Атлетик" – "Атлетико" - 2:0, "Леганес" – "Жирона" - 0:2 (видеообзоры матчей)

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"Атлетик" – "Атлетико" - 2:0, "Леганес" – "Жирона" - 0:2 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры двух матчей 28-го тура испанской Примеры.

"Атлетик" – "Атлетико" - 2:0 

"Леганес" – "Жирона" - 0:2

Не пропустите: "Жирона" обыграла "Леганес" в 28-м туре Примеры. | http://soccernews.ru

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"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов

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1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 27 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 27 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 28 22
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