"Атлетик" - "Атлетико": видеотрансляция матча Ла Лиги

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"Атлетик" - "Атлетико": видеотрансляция матча Ла Лиги

Сегодня, 16 марта, состоится матч 28-го тура Примеры между "Атлетик" и "Атлетико".

После 27 туров "Атлетик" с 34 очками занимает 11 место. "Атлетико" с 56 очками идет на 2-м месте, на 7 очков отставая от лидирующей "Барселоны".

Встреча состоится на "Сан-Мамес" в Бильбао. Начало - в 20:30 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
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