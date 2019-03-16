"Атлетик" - "Атлетико": видеотрансляция матча Ла Лиги

Сегодня, 16 марта, состоится матч 28-го тура Примеры между "Атлетик" и "Атлетико".

После 27 туров "Атлетик" с 34 очками занимает 11 место. "Атлетико" с 56 очками идет на 2-м месте, на 7 очков отставая от лидирующей "Барселоны".

Встреча состоится на "Сан-Мамес" в Бильбао. Начало - в 20:30 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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