"Атлетик" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча)

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"Атлетик" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 23-го тура испанской Примеры между "Атлетиком" из Бильбао и каталонской "Барселоной", который завершился нулевой ничьей.

Не пропустите: "Барселона" потеряла очки в матче с "Атлетиком". | http://soccernews.ru

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2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
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4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Бетис Бетис 23 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 23 30
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
13 Леванте Леванте 22 27
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
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18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
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