"Атлетик" - "Барселона": видеотрансляция матча с участием лидера Ла Лиги начнется в 22:45

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"Атлетик" - "Барселона": видеотрансляция матча с участием лидера Ла Лиги начнется в 22:45

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Атлетик" сыграет с "Барселоной". Матч состоится в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".

Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Атлетик" - "Барселона" на Soccernews.ru.

Начало встречи в 22:45 мск.

Главный арбитр - Карлос Дель Серро Гранде.

После 22 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 50 очков. "Атлетик" занимает 14-е место, имея в активе 26 очков.

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4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 23 35
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7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
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