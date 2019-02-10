"Атлетик" - "Барселона": видеотрансляция матча с участием лидера Ла Лиги начнется в 22:45
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Атлетик" сыграет с "Барселоной". Матч состоится в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".
Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Атлетик" - "Барселона" на Soccernews.ru.
Начало встречи в 22:45 мск.
Главный арбитр - Карлос Дель Серро Гранде.
После 22 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 50 очков. "Атлетик" занимает 14-е место, имея в активе 26 очков.
Не пропустите: Вальверде сделал заявление о состоянии здоровья Лионеля Месси. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Болонья" и "Дженоа" победителя не выявили
-
"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15
-
УЕФА назначил арбитра на матч "Зенита" против "Фенербахче"
-
"Атлетик" - "Барселона": видеотрансляция матча с участием лидера Ла Лиги начнется в 22:45
-
Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции
-
Основной голкипер "Спартака" пропустил тренировку из-за травмы
-
Легенда "Зенита" оценил шансы команды на чемпионство
-
1
Вратаря "Реала" забросали крысами в матче с "Атлетико" (фото)
-
"Леганес" разгромил "Бетис" в матче Примеры благодаря хет-трику Эн-Несири (видео голов)
-
Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани
-
1
Головин более чем в три раза уступает по зарплате самому высокооплачиваемому игроку "Монако": названы суммы
-
УЕФА назначил видеоассистентов рефери на матчи Лиги чемпионов
-
Нападающий "Спартака" в ближайшее время сменит клуб
-
Салах удивил сменой имиджа (фото)
-
"Сассуоло" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А начнется в 20:00
-
Черчесов дал совет "Краснодару" перед встречей с "Байером" в Лиге Европы
-
В "Саутгемптоне" приняли жесткое решение по фанатам, которые насмехались на смертью Салы
-
В семье легенды английского скандала назревает семейный скандал
-
В семье пилота Салы приняли важное решение о дальнейшем развитии событий
-
1
Наингголан заключил мировое соглашение с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|23
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Леванте
|22
|27
|14
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18