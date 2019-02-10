"Атлетик" - "Барселона": видеотрансляция матча с участием лидера Ла Лиги начнется в 22:45

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Атлетик" сыграет с "Барселоной". Матч состоится в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".

Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Атлетик" - "Барселона" на Soccernews.ru.

Начало встречи в 22:45 мск.

Главный арбитр - Карлос Дель Серро Гранде.

После 22 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 50 очков. "Атлетик" занимает 14-е место, имея в активе 26 очков.

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