"Атлетик" берет реванш у "Зари" и выходит в плей-офф Лиги Европы с первого места

В решающем матче 6-го тура в группе "J" Лиги Европы встречались луганская "Заря" и "Атлетик" из Бильбао. В очной встрече соперники должны были решить судьбу путевки в плей-офф. На стороне испанского клуба было небольшое преимущество. Их во Львове устраивала и ничья.

Игра началась в неспешном темпе. Хозяева заметно нервничали, поэтому точные передачи проходили нечасто. Луганчанам было важно с первых минут установить контроль мяча и нащупывать слабые стороны соперника. Баски никуда не спешили, но при выходе из обороны также немало ошибались. Так что стартовые минуты прошли в сумбурной борьбе.

Ближе к 20-й минуте стало вырисовываться небольшое превосходство "Зари". И первый голевой момент был именно за командой Юрия Вернидуба. Гордиенко прострелил справа в штрафную, Караваев с трудом достал мяч, но сфера, чиркнув о ногу игрока луганчан, прошла рядом со штангой. Буквальной в следующей атаке опасным получился розыгрыш углового, после которого Харатин мог завершать момент ударом головой, но сыграл неуклюже.

На этом превосходство "Зари" закончилось. Баски вскоре перехватили мяч и на 29-й минуте отметились голом в воротах соперника. Однако уже после взятия ворот прозвучал свисток от главного арбитра. Ассистент зафиксировал офсайд. Момент был спорным, ибо если и было "вне игры", то еще во время подачи в штрафную на Рауля Гарсия. Однако в тот момент рефери на бровке дал продолжить играть командам. В момент же паса Рауля Гарсии на Уильямса, после чего Иньяки и забил в пустые ворота, офсайда быть не могло. Как бы то ни было, гол был отменен, что, в общем и целом, не сильно расстроило игроков "Атлетика". Вплоть до перерыва они вели игру, стараясь открыть счет еще в первом тайме. Стоит отметить попытку Рауля Гарсии забить в падении через себя с линии штрафной площади. Мяч совсем немного разминулся с рамкой ворот.

С началом второй половины матча "Заря" вроде бы как снова активизировалась. Терять луганчанам было нечего. Нужно было смелее идти вперед. Однако испанцы грамотно защищались, умело выходя в контратаки. Одна из них на 51-й минуте едва не закончилась голом. Адурис ворвался в штрафную, обыграл Харатина и обводящим ударом отправлял мяч в дальний угол, но Лунин спас луганчан.

В эти минуты команда Юрия Вернидуба выглядела на поле растеряно. Мало что получалось у хозяев. Чего не скажешь о басках. Очередной шанс забить они упустили на 65-й минуте. После розыгрыша углового Рауль Гарсия выиграл верховую борьбу и кивнул мяч в направлении ворот. Лунин сферу не доставал, но на помощь луганчан пришла перекладина.

Однако долго так продолжаться не могло. Везение "Зари" закончилось на 70-й минуте. Гости подали штрафной и Адурис, выиграв мяч в окружении игроков команды соперника, головой отправил сферу под перекладину – 0:1. По той игре, которую демонстрировали луганчане в этом матче, это был приговор.

Впрочем, один шанс изменить ход матча все же был у игроков "Зари". На 79-й минуте после промаха обороны "Алетика" Кочергин находился на убойной позиции, но пробить как следует не смог. Гости ответили еще одним штрафным, после которого все в эой встрече стало ясно. Рауль Гарсия избежав офсайда первым касанием принял мяч, а вторым пробил точно в цель – 0:2.

На этом и закончился бесславный путь луганской "Зари" в нынешнем еврокубковом сезоне. Украинский клуб снова не смог пробиться в плей-офф, хотя был близок к этому. Но в целом результат нынешней кампании для подопечных Юрия Вернидуба получился более успешным. Прогресс, хоть и небольшой, у луганчан констатировать можно.

"Заря" – "Атлетик" – 0:2

Голы: Адурис, 70 – 0:1. Рауль Гарсия, 86 – 0:2.

"Заря": Лунин, Гордиенко, Сваток, Бабенко (Кочергин, 75), Сухоцкий, Харатин, Андриевский, Караваев, Громов, Лунев (Кабаев, 46), Юри (Силас, 61).

"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Рико, Баленсиага, Сан-Хосе, Сусаета, Рауль Гарсия (Акече, 90+3), Уильямс (Кордоба, 79), Адурис (Сабин, 89).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустие! "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" и финишировал первым в своей группе