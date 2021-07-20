"Атлетик" Бильбао обыграл киевское "Динамо" в товарищеском матче

Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

"Атлетик" Бильбао в товарищеском матче вырвал минимальную победу у киевского "Динамо" благодаря голу испанского нападающего Иньяки Уильямса на 77-й минуте матча.

Напомним, что уже 13 августа стартует новый сезон испанской Примеры.

Товарищеский матч

"Динамо" Киев (Украина) — "Атлетик" (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Иньяки Уильямс, 77

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