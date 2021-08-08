"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на Энфилде
Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен
"Ливерпуль" на своем поле не сумел обыграть "Атлетик" из Бильбао в товарищеском матче.
"Ливерпуль" - "Атлетик" - 1:1
Голы: Жота, 13 - 1:0, Беренгер, 53 - 1:1.
"Ливерпуль" – Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон (Бек, 46), Матип, ван Дейк (Уильямс, 72), Мане, Кейта (Мортон, 84), Салах, Милнер, Диогу Жота (Вудберн, 72), Эллиотт (Кэйн, 84).
"Атлетик" – Agirrezabala, Вивиан (Печа, 64), Баленсиага (Лекуэ, 64), Мартинес (Паредес, 83), Де Маркос (Уильямс, 64), Сансет (Нуньес, 64), Дани Гарсия (Весга, 83), Муниаин (Рауль Гарсия, 64), Венседор (Саррага, 76), Беренгер (Морсильо, 76), Уильямс (Вильялибре, 64).
Также не пропустите: "Реал" сыграл вничью с "Миланом" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шварц прокомментировал победу над ЦСКА
-
"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинстве
-
"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ
-
"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на Энфилде
-
"Реал" сыграл вничью с "Миланом" в товарищеском матче
-
Семин прокомментировал ничью с "Химками"
-
1
Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖ
-
Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"
-
Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с Месси
-
11
Месси попрощался с "Барселоной"
-
Официально: Коваленко перешел в "Специю"
-
"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче Семина
-
Источник: Ребров не возглавит украинскую сборную
-
"Тоттенхэм" сделал предложение "Интеру" по Лаутаро Мартинесу
-
Оливер Кан озвучил цель "Баварии" на новый сезон
-
1
Агуэро и Лангле пропустят начало сезона для "Барселоны"
-
Зарема прокомментировал удаление своего телеграм-канала
-
Тони Кроос: "Меня не удивит переход Мбаппе в "Реал" в этом месяце"
-
Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде
-
1
Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18