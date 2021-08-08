"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на Энфилде

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"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на ЭнфилдеФото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

"Ливерпуль" на своем поле не сумел обыграть "Атлетик" из Бильбао в товарищеском матче.

"Ливерпуль" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Жота, 13 - 1:0, Беренгер, 53 - 1:1.

"Ливерпуль" – Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон (Бек, 46), Матип, ван Дейк (Уильямс, 72), Мане, Кейта (Мортон, 84), Салах, Милнер, Диогу Жота (Вудберн, 72), Эллиотт (Кэйн, 84).

"Атлетик" – Agirrezabala, Вивиан (Печа, 64), Баленсиага (Лекуэ, 64), Мартинес (Паредес, 83), Де Маркос (Уильямс, 64), Сансет (Нуньес, 64), Дани Гарсия (Весга, 83), Муниаин (Рауль Гарсия, 64), Венседор (Саррага, 76), Беренгер (Морсильо, 76), Уильямс (Вильялибре, 64).

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